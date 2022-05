Stiri pe aceeasi tema

- In plina criza energetica, Romania face un pas important in domeniul construcției de centrale nucleare. Șase noi reactoare de mici dimensiuni, de fabricație americana, vor fi amplasate la Doicești, in Dambovița.

- Chiar și Romania are propriul Saint Tropez, iar acesta se situeaza in locul in care Delta Dunarii se intalnește cu Marea Neagra. Localitatea poarta numele de Gura Portiței și e vizitata de mii de turiști.

- Care este localitatea din Romania cu cel mai scurt nume: Are doua litere și a fost locul unui MASACRU Care este localitatea din Romania cu cel mai scurt nume: Are doua litere și a fost locul unui MASACRU Poporul roman este recunoscut pentru creativitatea pe care o are și o folosește și in cele mai mici…

- Prețurile locuințelor din Romania cresc din nou rapid, pe fondul redresarii economice puternice a țarii. In noiembrie 2021, prețul mediu de vanzare al apartamentelor din Romania a urcat cu 14,8% in ritm anual, pana la 1.551 de euro pe metru patrat. In același timp și zona imobiliara de inchirieri a…

- Harta prețurilor la apartamente in Romania, dupa izbucnirea razboiului in vecinatate. Prețurile cerute au crescut cu 2,8% intr-o luna. Cat costa un apartament in Timișoara. Prețurile cerute pe apartamente au inregistrat, in ultimele 31 de zile, un avans de 2,8% la nivel național...

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in județul Timiș a nominalizat Timișoara, oraș supranumit „Mica Viena”, și Buziaș, odinioara o o stațiune balneoclimaterica vestita in intreaga Europa, care incearca sa iși recaștige faima, ca destinații ale anului 2022 la categoriile City Break,…

- Bucataria traditionala romaneasca este renumita pentru preparatele sale diverse si deosebit de gustoase. Situata la intersectia dintre Orient si Occident, bucataria romaneasca a fost expusa la influente diverse de-a lungul secolelor, pe care le-a adoptat si adaptat, ajungand sa reprezinte astazi o parte…

- Romania va intra pe harta marilor producatori de componente pentru baterii dupa ce a semnat un memorandum cu o companie care va construi o rafinarie de litiu, a anuntat, luni, ministrul Energiei, Virgil Popescu, la un briefing de presa la Guvern