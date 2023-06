Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivele turistice din Harghita sunt luate cu asalt de turistii care vin sa vada natura, din Romania. Peisajele de poveste si lanurile de narcise proaspat inflorite au fost principalele atractii. In localitatea Lupeni, am surprins acest autobuz decapotat, cu etaj, plin cu turiști, in timp ce se indrepta…

- Turiștii care vor la mearga la stațiunile de la Marea Neagra, in perioada 22 mai - 18 iunie, se pot caza la hoteluri platind cu pana la 70% mai puțin fata de tarifele din varful sezonului, prin programul „Litoralul pentru toti”, care incepe de astazi.Pana vineri, 19 mai, in program s-au inscris peste…

- O localitate din Romania a devenit cunoscuta la nivel internațional, dupa ce o fotografie facuta acolo și publicata apoi pe internet a facut inconjurul lumii. Imaginea surprinsa in comuna Fundata, din județul Brașov, a strans, in doar cateva zile, peste 77.000 de aprecieri și 1.700 de comentarii. "Am…

- Vizita președintelui Franței, Emmanuel Macron, in China a readus in discuție poziționarea UE fața de Beijing, intr-un moment in care relațiile economice dintre cele doua parți sunt mai stranse ca oricand, in timp pe plan politic ele sunt competitoare.

- Ucrainenii de la Join UP! au venit pe piața romaneasca in toamna anului trecut, iar din aceasta primavara au inceput sa opereze zboruri din Romania. Prima destinație a ucrainenilor a fost Egiptul (despre care am scris AICI ), insa, pentru sezonul...

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu s-a intalnit sambata cu omoloaga sa din Franta, Catherine Colonna, cu ocazia escalei facute in Romania de avionul care il aducea pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, din vizita efectuata in China, iar seful diplomatiei romane a pledat, intre altele, pentru ridicarea…

- Ofițerii Direcției investigații criminalitate organizata cu suportul celor de la Direcția Analitica a Inspectoratului Național de Investigații, in comun cu ofițerii de urmarire penala a Inspectoratului de poliție Ciocana, sub conducerea procurorilor mun. Chișinau- oficiul Ciocana, au efectuat acțiuni…

- Ziua de 6 aprilie marcheaza nașterea unui mare muzician roman. Este vorba despre nimeni altul decat Gheorghe Zamfir. Se implinesc și 110 ani de la inființarea unei prestigioase instituții de invațamant superior, de la noi din țara.