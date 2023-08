Stiri pe aceeasi tema

- Maya Rey, o tanara din Israel, este pasionata de calatorii. Ea calatorește singura și posteaza pe Tik Tok filmari din vacanțele sale. Aceasta a ajuns și in Romania. Insa, in București tanara a avut parte de spaima vieții sale. ”Nu știu de ce filmez asta sau de ce plang, dar acesta este un aspect nefericit…

- Un obiect voluminos, despre care deocamdata nu se stie ce este sau de unde provine, avand forma unei capsule cilindrice, a esuat duminica pe o plaja din vestul Australiei, relateaza BBC.Obiectul metalic urias a fost gasit de localnici pe plaja Green Head, la aproximativ 250 km nord de Perth, iar…

- Pe data de 17 august 1947, un prizonier de razboi a trimis o scrisoare catre soția sa care locuia in satul Viscri. Dupa o intarziere de 76 de ani, scrisoarea a ajuns in cele din urma la destinație, fiind livrata de catre Poșta Romana. Din pacate, intre timp, atat expeditorul, cat și destinatara au decedat.„Acum…

- Un sejur in Romania in vara acestui an poate fi achizitionat cu preturi ce pornesc de la 200 lei pe noapte pentru doua persoane la munte si 280 de lei pe noapte tot pentru doua persoane pe litoral, potrivit unei platforme hoteliere.

- Jocurile de noroc au inceput sa prinda tot mai mult catre publicul larg, iar popularitatea de care se bucura in mare parte se datoreaza aparitiei cazinourilor online. Foarte usor de accesat de catre toata lumea, avantajele sunt nenumarate, iar unul dintre ele ar fi ca nu mai necesita deplasare fizica.…

- Meteorologii au emis, vineri, avertizari cod rosu de furtuna pentru localitati din judetul Dolj, unde ploua torențial de mai multe ore, drumuri locale fiind pline de apa. ISU Dolj a transmis mesaje RO-Alert pentru zonele vizate. Prefectul județului, Dan Diaconu, spune ca au cazut 130 de litri de apa…

- Autoritațile vor sa termine cu traficul luarii in spațiu pentru cei care au nevoie de un domiciliu in Romania pentru a obține acte de identitate romanești. Acum, conform legii, la o adresa pot fi inregistrate cel mult 10 persoane, daca acestea nu sunt rude. Din 10 iunie intra in vigoare Legea nr. 162/2023…

- Turiștii care vor la mearga la stațiunile de la Marea Neagra, in perioada 22 mai - 18 iunie, se pot caza la hoteluri platind cu pana la 70% mai puțin fata de tarifele din varful sezonului, prin programul „Litoralul pentru toti”, care incepe de astazi.Pana vineri, 19 mai, in program s-au inscris peste…