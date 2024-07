Stiri pe aceeasi tema

- Din sursele portalului Moldfootball.com, fundașul moldovean Denis Furtuna a semnat un contract pe un an cu Arsenal Turnari din Liga 3 din Romania. In sezonul trecut, fundașul in virsta de 24 de ani a jucat la Zimbru, pentru care a bifat 27 de meciuri in toate turneele și a marcat un gol. Denis Furtuna…

- Romania e imparțita intre vijelii și canicula. Meteorologii au emis, miercuri, doua alerte Cod galben, una de ploi și furtuni, alta de canicula și disconfort termic ridicat. Incepand de miercuri, ora 14.00, pana joi, ora 6.00, in Oltenia, sudul și estul Transilvaniei, sudul Banatului, jumatatea de nord…

- Un val de aer tropical aduce temperaturi peste cele normale in prima saptamana de vara. Meteorologii anunța valori de 33 de grade in unele zone ale țarii, dar și averse cu caracter torențial, descarcari electrice și caderi de grindina. Sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferica in Maramureș,…

- „Voi face o referire cu privire la exploatarea de gaze naturale la Marea Neagra, implicit proiectul Neptun Deep. Noi exploatam deja gazele naturale la Marea Neagra, stim foarte bine ca avem proiectul BSOG la mica adancime, Neptun Deep, cum ii spunem si numele, urmeaza sa aduca la suprafata gaze naturale…

- Crisana, o regiune pitoreasca din vestul Romaniei, este bogata in istorie, cultura și peisaje naturale deosebite. De la orașele istorice la rezervațiile naturale impresionante, Crisana ofera o varietate de atracții pentru orice gust. Iata o lista cu cele mai frumoase 7 locuri din Crisana pe care trebuie…

- Costel Alexe considera banii europeni o șansa pe care Iașiul nu a ratat-o, tocmai de aceea la ora actuala administrațiile din Moldova au devenit un model de dezvoltare.„Ne propunem ca folosind bani europeni și investind aici, ieșenii sa nu mai plece in afara țarii, iar strainii sa vina spre noi. Iașiul…

- Cine a fost Costel CorduneanuOriginar din Iași, Costel Corduneanu a fost capul unei familii extinse care a avut o influența semnificativa in zona Moldovei, implicandu-se in diverse activitați la limita legii, de la afaceri cu mașini și imobiliare pana la jocuri de noroc și protecție. Corduneanu a fost…

- Prefectul judetului Neamt, Adrian-Vasile Nita, și-a dat demisia, urmand sa candideze din partea PSD pentru functia de primar al municipiului Piatra-Neamt. Adrian-Vasile Nita, prefectul de Neamț de doi ani și juumatate, a marturisit ca a considerat ca este corect sa isi depuna demisia, deși putea sa…