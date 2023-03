Stiri pe aceeasi tema

- Prima luna calendaristica de primavara este caracterizata printr-o vreme deosebit de schimbatoare, zilele reci si umede alternand cu cele calde si insorite, temperatura medie multianuala a lunii inregistrand valori pozitive in cea mai mare parte a teritoriului Romaniei, potrivit caracterizarii climatice…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii anunța un val de aer polar peste Romania. Așadar, in țara noastra se vor inregistra temperaturi chiar și de -20 de grade Celsius. Iata ce termperaturi se vor inregistra atat ziua, cat și noaptea!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca panul 2022 a fost al treilea cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice din Romania, dupa 2019 și 2020. Temperatura medie inregistrata a fost de 11.77 grade Celsius. „Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, anul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca 2022 a fost al treilea cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice din Romania, dupa 2019 si 2020, iar temperatura medie a fost de 11.77 grade Celsius, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Polile și vijeliile vor continua astazi in mare parte din țara, dar de vineri soarele va incepe sa apara. Joi, 12 ianuarie, se va raci, iar temperatura nu va mai depași 8 grade Celsius. Vremea ramane…

- Ianuarie este luna de iarna caracterizata, in general, de cele mai scazute valori minime ale temperaturii, ca urmare a persistentei maselor de aer continental polar ce acopera in aceasta perioada jumatatea estica a Europei, dar este si luna in care se mai pot inregistra si temperaturi de peste 18 –…