- Știați ca și Romania are o statuie care il reprezinta pe Mantuitorul Iisus Hristos, la fel ca cea de la Rio de Janeiro? Ei bine, aceasta e amplasata pe un deal inalt dintr-o localitate din țara noastra, iar construcția a costat 200.000 de euro.

- Cu cațiva ani in urma, satul Draguș din Brașov a fost desemnat ”cel mai frumos” din Romania. Este vorba despre un sat mic, aflat la 90 de kilometri de Brasov, care pastreaza vii tradițiile vechi de sute de ani.

- Țara noastra este una extrem de frumoasa și plina de minuni ale naturii. Ei bine, locul din Romania cu cel mai frumos drum din lume se redeschide de azi. Ce poți gasi cand ajungi aici. Imaginile cu drumul sunt de vis!

- Hotelul de Gheața de la Balea Lac este inclus in topul celor mai spectaculoase locuri din Europa, iar anual mii de turiști merg sa se relaxeze sa se bucure de o vacanța frumoasa. Hotelul este sculptat in gheața, iar turiștii se pot caza și iarna pentru a dormi la temperaturi de - 5 de grade Celsius.

- Gura Portitei este locul din Romania in care Dunarea se unește cu marea și cerul. Satul lipovenesc e o destinație turistica de vis, mai ales pentru cei care vor sa fie una cu natura. Legenda locului este absolut impresionanta.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca, in cazul in care va veni vreo alerta din partea Centrului European de Control al Bolilor in legatura cu gripa tomatelor descoperita in India, Romania va lua aceleasi masuri cu celelalte state din Uniunea Europeana. „Nu cred ca este vorba despre…

- Ești pasionat de flori, dar mai ales de tranadafiri?! Ei bine, noi iți dezvaluim ca in Romania exista o zona unde gasești Raiul Trandafirilor, la propriu. Nu, nu glumim deloc, asta fiindca vorbim despre cea mai mare gradina de trandafiri din Europa. Trebuie sa mergi cel puțin o data in acest loc magic!

- Țara noastra este considerata a fi printre cele mai sarace din Europa, dar la noi exista orașul in care gasești aur pe strazi. Fostul primar din acest oraș a vorbit despre bogația nevalorificata pe care o deține.