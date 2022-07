Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o fosta mina din Romania a fost gasita in anii '40 cea mai mare pepita de aur extrasa vreodata in Europa. Exploatarea din muntii Metaliferi era faimoasa pentru bogatia in aur nativ (liber).

- Nu esti multumit de Sales & Leads generat din online? Nu gasesti insa vinovatul. Vina se paseaza de la unul la altul. Sigur ai mai fost in situatii similare precum cea de mai jos.Agentia de digital marketing iti spune ca totul e super bine la campanii, “noi trimitem trafic dar nu e vina noastra…

- Oamenii de știința au gasit dovezi pentru ceea ce ar fi fost cindva cel mai mare dinozaur pradator terestru din Europa, in urma descoperirii unor fosile pe o insula de pe coasta de sud a Angliei. Paleontologii banuiesc ca ramașițele unui uriaș carnivor cu doua picioare, descoperit recent pe Insula Wight,…

- Prognoza meteo a devenit foarte inșelatoare, in ultima perioada. In timp ce, in Romania, ploile și-au facut de cap, iar cele mai importante zone ale țarii au fost afectate de ploi puternice, vijelii și furtuni, in Europa, temperaturile au crescut pana la aproape 40 de grade Celsius. Despre ce țari este…

- O țara din Europa s-a golit de populație, chiar daca peisajele ei par desprinse din povești. Din dorința de a cauta o viața mai buna, oamenii au parasit orașele. Ei bine, nu este vorba despre Romania! 600.000 de locuitori au plecat sa lucreze in alte locuri ale lumii.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca in Romania este o impozitare prea mare a muncii și ca trebuie gasit un echilibru intre impozitarea muncii și impozitarea capitalului Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus joi seara, la Romania TV, ca sunt puține state care folosesc impozitarea unica. „Care e…

- Știm deja ca țara noastra este una dintre cele mai frumoase și speciale din Europa. Ei bine, exista un sat din Romania unde oamenii vorbesc o limba secreta. Iata ce ascunde ea, dar și unde este folosita de peste 100 de ani!

- O boala hepatica misterioasa care a infectat copii din zeci de țari din intreaga lume a ajuns in Asia, cu un caz raportat in Japonia, și in Canada, relateaza The Guardian . Sunt peste 190 de cazuri pana acum, inclusiv unul in Romania. Cazul din Japonia de hepatita acuta de origine necunoscuta a fost…