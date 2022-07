Stiri pe aceeasi tema

- Este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din Romania, insa puțini știu ce secret din copilarie ascunde Anca Țurcașiu. Frumoasa artista a povestit un detaliu pe care nu multe persoane il știau despre viața ei. Ce s-a intamplat in ziua in care a venit pe lume. Anca Țurcașiu s-a nascut prematur…

- Știai ca in țara noastra exista un loc unde gasești ”Camera de aur”. Ei bine, acesta nu se afla mult prea departe de București și cu siguranța daca il vei vizita vei ramane impresionat de straluicirea acestei camere.

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca țara noastra este una extrem de frumoasa și speciala. Ei bine, daca vrei sa ajungi vara aceasta intr-un loc minunat, atunci ai nimerit bine. Exista o plaja salbatica care a fost inclusa in topul celor mai frumoase din lume. Tu ai știut de ea? Trebuie neaparat…

- Vrei sa te bucuri de un altfel de vacanța? Nu te mai impresioneaza doar cazarea de lux? Ei bine, a sosit momentul sa vezi care sunt plajele aproape de Romania care au nisip roz, negru sau auriu. Ce-i drept, sunt cele mai frumoase, iar pozele atașate vorbesc de la sine.

- Maine este 1 iunie, Ziua Copilului, zi sarbatorita la date diferite in intreaga lume. Aceasta promoveaza nu doar unitatea, ci și conștientizarea in randul copiilor la nivel global. De asemenea, sarbatorește importanța protejarii drepturilor micuților noștri. Țari precum Romania, Portugalia, Republica…

- Cu siguranța ai vizitat cele mai cunoscute locuri din Romania, fiind pe lista atracțiilor turistice, insa niciodata nu te-ai fi gandit ca la noi in țara exista un loc unic in lume. Mai concret, este vorba despre o stațiune care are apa magica și vindeca pe oricine. Iata unde se afla, de fapt, dar și…

- ”In primul rand, nu stiu ce hackeri sunt aia care nu stiu cine e presedintele Senatului sau presedintele Camerei Deputatilor. Dar, trecem peste asta. In al doilea rand, daca ne uitam la acel comunicat, e bizar sa ai numele corect dar sa gresesti functia. Cred ca mai usor ii greseai functia decat sa…

- Ruby, in varsta de 33 de ani, face parte din distribuția filmului „Baieți deștepți”, ce va debuta in cinematografele din toata țara in aceasta toamna. Interpreta a petrecut sarbatorile de Paște alaturi de bunica ei, așa cum s-a intamplat și in alți ani. „Cum sa fie sarbatorile? Frumoase! VEZI GALERIA …