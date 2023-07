Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania a lansat, miercuri, o atenționare de calatorie in Croația, unde au fost emise coduri rosu si portocaliu de canicula pentru perioada 12-14 iulie. Croația este una dintre destinațiile favorite ale romanilor, in perioada sezonului estival, informeaza Mediafax.„Ministerul…

- Este vremea concediilor, iar mulți romani aleg destinații precum Bulgaria, Grecia sau Turcia. Puțini sunt cei care știu insa ce trebuie sa faca inaintea vacanței astfel incat sa nu aiba niciun fel de probleme in aceasta perioada. Exista trei documente fara de care nu ar trebui sa plecați niciodata intr-o…

- Argentinianul Jose Maria Ulla (61 de ani) este la ora actuala un foarte apreciat dirijor și iubește foarte mult Romania, unde a dirijat mai multe orchestre simfonice, la Constanța, Pitești și București.

- Pentru al patrulea an consecutiv, raman inchise taberele școlare de la Poiana Pinului și Arbanași, din județul Buzau, tranformate la inceputul pandemiei in centre de carantina pentru pacienții infectați cu SARS-Cov 2.

- O romanca in varsta de 63 de ani din Romania a murit miercuri in peninsula Halkidiki din Grecia, dupa ce i s-a facut rau intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Moartea femeii atrage atenția inca o data asupra problemelor serviciilor sanitare din Grecia, dupa ce o ambulanța a ajuns pentru a-i acorda primul…

- O veste cumplita a uimit Romania! Stephan Pelger s-a stins din viața, in cursul zilei de azi. Creatorul de moda avea doar 44 de ani, insa viața s-a terminat aici pentru el. Designer-ul a fost gasit fara suflare, in locuința, de catre un vecin, potrivit primelor informații. Ce spunea Stephan Pelger,…

- Pentru ca deja suntem in sezonul estival, turiștii romani, care nu vor sa-și petreaca vacanțele in Romania, au mai multe opțiuni, printre acestea și locul splendid de langa Romania unde poți sa mergi in vacanța, și unde peisajele sunt geniale. Aici s-a dat startul oficial din 21 mai, iar tour-operatorii…

- A plecat din Romania impreuna cu partenera sa, ambii visand la experiența americana. Au avut parte de momente memorabile peste Ocean, insa nu toate au fost placute. George Burcea a fost jefuit in vacanța. Ce s-a intamplat cu iubitul Vivianei Sposub. George Burcea a fost jefuit Rolul pe care l-a primit…