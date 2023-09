Locul din România în care au mai rămas doar câteva familii. Animale rare vin aici, fenomenul e uimitor Un loc idilic din țara noastra risca sa nu mai fie locuit decat de animalele din diferite rase care și-au facut casa acolo. Așadar, care este locul din Romania in care au mai ramas doar cateva familii de oameni. Animale rare pun stapanire pe localitate, iar fenomenul e uimitor. Un sat de o frumusește rara […] The post Locul din Romania in care au mai ramas doar cateva familii. Animale rare vin aici, fenomenul e uimitor appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Permisul de conducere in Romania pote fi obținut și susținand exmenul practic pe o mașina cu transmisie automata, de regula aceea pe care respectivul a facut și școala de șoferi. Așadar, ce inseamna daca exista codul 78 pe carnetul tau de conducere. Ce nu ai voie sa faci. Ai codul 78 pe carnetul de…

- Un fenomen meteo cel puțin ciudat a fost surprins deasupra orașului Satu Mare. Mai mulți locuitori din zona au surprins in cateva cadre o formațiune noroasa care a format niște linii bizare pe cer, ce par desprinse din filmele de groaza. Fenomen meteo ciudat pe cerul Romaniei Locuitorii din Satu Mare…

- Administrația Naționala de Meteorologie a venit cu un anunț de ultima ora! Vremea va fi la extreme pe teritoriul Romaniei, in urmatoarea perioada. In unele zone vor fi temperaturi caniculare, pe cand in alte zone se vor inregistra ploi torențiale, grindina și vijelii. Romania, lovita din nou de un fenomen…

- Simona Halep ar putea fi stearsa din clasamentul WTA! Sportiva din Romania a fost, in sfarșit, audiata miercuri și joi la tribunalul Sport Resolutions de la Londra, dupa trei amanari, iar jurnaliștii spanioli de la Marca au venit acum cu o ipoteza șocanta! Simona Halep, stearsa din clasamentul WTA Așadar,…

- Ultimele 48 de ore a u adus fenomene extreme, chiar și o tornada ieri, in județul Mureș. Conform datelor din teren, au fost și situații critice in zone unde s-au produs viituri și alunecari de teren ca urmare a precipitațiilor abundente. Tot in cursul zilei de ieri a fost emis Cod rosu, iar astazi meteorologii…

- Noul ministru al Economiei, Radu Oprea, a spus cum se vor ieftini alimentele in hipermarketuri. Așadar, romanii trebuie sa știe ce reduceri de prețuri vor fi in Lidl, Kaufland, Carrefour și alte magazine din Romania. Care este anunțul facut de ministru. Cum vrea guvernul sa ieftineasca alimentele de…

- Mulți dintre romanii vor pleca in aceste zile in Grecia, in concediu, astfel ca ar fi bine sa știe cu cat se comercializeaza benzina in aceasta țara. Așadar, cat de scumpa este benzina in Grecia, fața de Bulgaria sau Romania. Toț cei care ajung acolo trebuie sa știe. Cat costa benzina in Grecia. Este…

- A avut loc o mutare de ultima ora pe piața media din Romania. O cunoscuta moderatoare TV, pe care am putut-o vedea mulți ani in emisiunile Antenelor, a batut palma cu o alta televiziune din Romania. Așadar care este vedeta TV care a semnat chiar acum contractul. Totul este oficial. Mutare șoc in piața…