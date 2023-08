Stiri pe aceeasi tema

- Veneția, orașul aflat pe apa considerat o perla a Italiei, a fost intotdeauna o destinație turistica iconica. Fie ca admiri celebra Piața San Marco sau te plimbi cu barca prin labirintul apelor, Veneția iți ofera senzații unice și o experiența de neuitat. Cu toate acestea, odata ajunși in Veneția, unele…

- Operatorii de turism spun ca Romania duce lipsa de promovare pe plan extern. O raza de speranta vine de la primul charter din aceasta vara, care a adus pe litoral turiști din Israel, in cadrul unui program care s-a dovedit a fi de succes.

- Peste 100 de mașini și aproape 200 de turiști din Germania și Suedia au ramas blocați pe un drum din Campu lui Neag, care este greu accesibil pentru autoturisme, dar care nu are nici o restricție de acest fel. Cand au vazut ca nu mai pot inainta, turiștii au chemat in ajutor autoritațile. Potrivit stiri.tvr.ro…

- SMILE DENT TEAM, un lider in reabilitarile complete ale cavitații bucale, și-a extins serviciile stomatologice de excelența și pentru pacienții din Brașov și proximitate. Vorbim despre o echipa multinaționala, cu o vasta experiența in tratarea pacienților cu probleme dentare complexe, prezenta in 5…

- Cu toții știm ca Romania este plina de locuri de vis, parca desprinse din povești. Totuși, puțini oameni știu care este orașul din Romania situat la cea mai mare altitudine. Imaginile din acest loc sunt de-a dreptul uluitoare, iar turiștii adora sa-l viziteze anual. Predeal este orașul din Romania situat…

- Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in trimestrul I 2023, a fost de 356.600, cheltuielile acestora insumand 938,5 milioanele de lei (in medie aproximativ 2.632,2 lei/persoana), arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- Unul dintre cele mai frumoase locuri din Romania se afla chiar in estul Transilvaniei. Este vorba despre satul Cernat, cunoscut sub numele de ținutul apelor vindecatoare și al conacelor impresionante. Mii de turiști se grabesc, an de an, sa viziteze aceste peisaje incredibile. Tradiții superbe, preparate…

- Romania este o țara extrem de frumoasa și bogata din punct de vedere cultural, astfel ca, mulți turiști straini aleg sa o viziteze annual, din dorința de a o descoperi la adevarata sa valoare. Pe langa peisaje care iți taie rasuflarea, Romania gazduiește orașe unice in Europa, ceea ce ii aduce un plus…