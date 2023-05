Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Romania a creat haos pe o autostrada din Croația, dupa ce a intrat cu TIR-ul pe contrasens. Barbatul de 37 de ani a fost gasit mai tarziu de polițiști. Era beat, dar spune ca a baut dupa incidentul in care a fost implicat, din cauza stresului pe care i l-a provocat acesta. Acum, romanul…

- Jocurile au fost principala metoda folosita intr-un proiect al ONG-ului Terre des hommes pentru prevenirea oricarei forme de violența, scrie site-ul Școala 9. 200 de elevi din Romania și din Republica Moldova au participat la astfel de activitați.„Se rade de baieții care plang. De exemplu, noi am avut…

- Satul romanesc cautat de sute de mii de turisti. A starnit curiozitatea a nu mai puțin de 750.000 de romani, potrivit proprietarului unor domenii din mijlocul catunului. Afla in randurile de mai jos de ce a devenit celebra regiunea. Satul romanesc cautat de sute de mii de turisti Satele din Romania…

- O femeie din Scoția, care și-a vopsit ușa casei roz, acum doi ani, a fost obligata de primaria din Edinburgh sa schimbe culoarea care nu se potrivea cu celelalte cladiri istorice din zona, scrie The Guardian.

- Toți proprietarii din Romania sunt obligați! Se dau amenzi de pana la 20.000 de lei pentru nerespectarea unor reguli importante. Mai exact, legea prevede amenzi pentru cei care nu se conformeaza legii...Citește AICI cine primește amenzi colosale- Ce lege trebuie sa respectați pentru a scapa de sancțiuni…

- Euroins, liderul vanzarilor de RCA din Romania, a fost controlat de 17 ori in ultimii trei ani, arata datele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). Actualul director general al firmei a fost sancționat de patru ori, in principal pentru ca nu a furnizat la timp documente solicitate de ASF, scrie…

- Toți romanii care stau la bloc trebuie sa se supuna unor reguli de bun simț. Or, se pot trezi cu amenzi usturatoare, care ajung pana la 6.000 lei. In cazul in care locuiești intr-un apartament in Romania, trebuie sa respecți legislația in vigoare, iar aceasta include și referințe la un așa numit program…

- Potrivit fostului ministru al fondurilor europene Cristian Ghinea, daca sunt constate fapte de fraudare a investițiilor, guvernul trebuie sa returneze banii Comisiei Europene. „Potrivit regulamentului european, o data ce comisia europeana accepta un jalon indeplinit și elibereaza banii din tranșe, daca…