Stiri pe aceeasi tema

- "In ceea ce priveste faptul ca ele sunt vandute pe OLX, sunt prevazute sanctiuni extrem de drastice, 27.000 lei este amenda maxima, atat pentru cei care comercializeaza, cat si pentru hotelieri. Sunt hotelieri care accepta sa deconteze vouchere care nu sunt la purtaror, adica nu pentru omul care…

- Numai la Ploiesti, zeci de oameni au ajuns la spital muscati de capuse Iar la nivelul intregii tari sunt sute de cazuri. Un copil de 10 ani din Ploiesti se juca in parc atunci cand a fost intepat de o apusa. Alti 140 de oameni din oras au ajuns in ultima luna la medici iar cei mai multi numai in ultimele…

- Bernard O'Shea a prezentat mai multe fragmente din jurnalul personal in care a documentat vacanta petrecuta in Romania. Jurnalistul a marturisit inca de la inceput ca terapeutul sau a fost de-a dreptul socat cand a aflat ca vrea sa viziteze Romania si a incercat sa-l convinga sa renunte,…

- In noaptea de Inviere, TVR 1 a difuzat un episod special din documentarul „Flavours of Romania“ realizat de jurnalistul britanic Charlie Ottley, cel care a aratat lumii tara noastra in faimoasa serie „Wild Carpathia“.

- Un barbat s-a autodenunțat la poliție, dupa ce și-ar fi ucis soția și cei doi copii. La sediul IPJ Brașov s-a prezentat, marți, un barbat, in varsta de 43 ani, care a afirmat ca și-a omorat soția și cei doi copii.

- Printre acestea, demararea unui nou program de screening in domeniul bolilor cadriovasculare, procurarea medicamentelor de la orice farmacie din țara și servicii paraclinice la orice furnizor aflat in contract cu sistemul asigurarilor de sanatate. In cadrul unei dezbateri centrate pe problema bolilor…

- Din 23 martie, la TVR va fi difuzata seria de documentare „Flavours of Romania”, realizata de jurnalist britanic Charlie Ottley, autorul faimoasei serii „Wild Carpathia“, prin care Romania a fost promovata in intreaga lume. Charlie Ottley a acordat un interviu in exclusivitate pentru „Adevarul“, un…

- Mișcarea este considerata o eroare, iar oficialii de la Bruxelles ne transmit ca va costa extrem de mult in viitor sa punem la loc ce dezafactam astazi. „Am atras atentia Romaniei sa se gandeasca de doua ori cand elimina tronsoane feroviare, pentru ca este foarte usor sa elimini, dar este foarte scump…