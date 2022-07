Stiri pe aceeasi tema

- Titlul Destinatia Anului in Romania la categoria "City Break" a revenit orasului Iasi iar Premiul juriului la categoria "City Break" a fost castigat de Brasov. Municipiul Targoviste ramane favorit in Muntenia, Oltenia si Dobrogea, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Isoterm este o firma de izolatii din Bucuresti deseori solicitata inclusiv in afara Capitalei, datorita izolatiilor cu spuma in care este specializata si pe care le aplica. Cum arata profilul proprietarului de casa care contacteaza aceasta firma pentru acest tip de lucrari? Cine se incadreaza in cele…

- Cladirea cu doua niveluri din curtea spitalului a fost ridicata de Fundatia "Ronald McDonald" Spitalul de Copii "Sfanta Maria" are, incepand de ieri, un hotel pentru familiile copiilor cu cancer tratati aici. Casa Ronald McDonald de la Iasi este cea de a treia casa construita de Fundatia pentru Copii…

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) organizeaza vineri, pe 27 mai, ora 16:00, in Aula Magna „Haralamb Vasiliu”, cea de a cincea ediție a Festivalului Național Folcloric Studențesc „Așa-i viața omului”. Ediția din acest an este dedicata Ansamblului Studențesc MUGURELUL…

- Etapa regionala Destinația Anului 2022 la categoria "City Break" a fost caștigata, cu preponderența dupa votul publicului, de Brașov, Iași și Targoviște. De asemenea, in finala categoriei "Localitați Turistice" au ajuns orașele Toplița, Brezoi și Darmanești, din cele trei regiuni istorice ale Romaniei.…

