Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Țavalutis, in varsta de 32 de ani, are o silueta bine definita, insa nu i-a fost deloc ușor sa se pastreze intr-o forma de invidiat. Artista a dezvaluit micul ei secret, atunci cand vine vorba de alimentație. „Cu sacrificii. Iți spun foarte sincer ca sacrificiile trebuiesc facute, nu avem ce…

- Consiliul Concurentei a declansat o ancheta sectoriala pe piata de retail farmaceutic din Romania, cu scopul de a identifica elementele care pot limita accesul pacientilor la medicamentele eliberate prin farmacii, potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta, remis, marti, AGERPRES. Astfel,…

- Ana Aslan a gasit secretul de care multe doamne sunt interesate! Femeia a descoperit elixirul tinereții și l-a impartașit in special cu toate doamnele și domnișoarele care iși doresc acest lucru. Doctorul a inventat leacul celebru și a reușit sa traiasca frumos aproape 92 de ani. Cum reușea sa se mențina…

- Elena Gheorghe a plecat intr-o noua vacanța cu familia, dar de data aceasta reușit sa scape de grija copiilor. Cantareața a gasit metoda perfecta pentru a putea avea timp de relaxare, chiar daca se afla in vacanța cu cei mici și le-a explicat fanilor ei cum a reușit sa faca acest lucru.

- Imagini dramatice de la cel mai mare lac din Italia. Lacul Garda din Italia a secat. Turiștii care s-au deplasat in regiune intr-un weekend prelungit de vara s-au declarat șocați de peisajul care arata foarte diferit in comparație cu anii trecuți. Lacul a secat pana aproape de cel mai scazut nivel inregistrat…

- Un grup de cercetatori din Italia transmite ca a descoperit un vaccin anti-cancer capabil sa declanșeze raspunsuri imune la tumori și care ar putea spori eficacitatea medicamentelor de imunoterapie.

- In data de 5 august, in jurul orei 14.30, la PTF Petea, s-a prezentat pe sensul de intrare in țara, pentru efectuarea formalitaților de frontiera, un barbat, cetatean roman, in varsta de 53 de ani, domiciliat pe raza județul Iasi. Acesta conducea un autoturism marca Chrysler, inmatriculat in Italia.…