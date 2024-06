Locul din Europa în care o locuință costă trei euro. Cum arată casele scoase la vânzare In ultimii ani, autoritațile italiene au facut tot posibilul sa repopuleze unele orașe aflate in declin demografic. Sambuca di Sicilia este unul dintre aceste orașe, cunoscut pentru eforturile sale de a atrage noi locuitori prin vanzarea de proprietați la prețuri simbolice. In timp ce unele orașe s-au luptat sa gaseasca cumparatori pentru cladirile abandonate, Sambuca di Sicilia s-a bucurat de gloria vanzarilor de succes. Dupa ce a inregistrat o cerere uriașa a vanzarilor de locuințe in 2019 și 2021, Sambuca di Sicilia se pregatește sa scoata noi proprietați la vanzare, de data aceasta cu prețul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

