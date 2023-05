Locul din Europa care e vizitat de oameni de zeci de mii de ani VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Termoplast, din localitatea Roman, a fost construita pe valorile unui business de familie, iar in prezent are o cifra de afaceri de aproape de 20 milioane de euro. Aproximativ 70 la suta din producție este exportata in Europa de Vest, purtand eticheta „Fabricat in Romania”.

- Sergio Contreras, 40 de ani, fost atacant la Malaga, Marseille, Sporting Lisabona și Aris Salonic, va fi condamnat la 6 ani de inchisoare, dupa ce a marturisit tot. Sergio Contreras, cunoscut in fotbalul spaniol drept Koke, precum capitanul lui Atletico Madrid, s-a nascut la Malaga in urma cu 40 de…

- Romania abunda in zone frumoase, unele inca neexploatate la maximul lor. Un astfel de exemplu este un sat din Moldova, care este unic in Europa pentru fațada caselor. Iata de ce sunt atat de speciale. Turiștii sunt de-a dreptul fascinați de ele și spun ca este un loc de basm! Satul din Romania, unic…

- Președintele Klaus Iohannis a vizitat Renewable Energy School of Skills (RESS) – Școala Internaționala de Energie Regenerabila, cu sediul la Constanța. Renewable Energy School of Skills deruleaza cursuri pentru calificarea și recalificarea adulților, dedicate tehnicienilor care lucreaza in industria…

- Instrumentele de hacking ale unei firme israeliene au fost folosite impotriva jurnalistilor, personalitatilor opozitiei si organizatiilor de advocacy din cel putin 10 tari, inclusiv oameni din America de Nord si Europa, conform unei noi cercetari publicate marti de Microsoft si de autoritatea de supraveghere…

- Un adolescent din California a sarbatorit implinirea a 18 ani devenind cea mai tanara persoana din lume care a vizitat toate tarile din Europa, relateaza UPI.Rio Matsuoka si-a inceput turneul european la varsta de 18 ani in Islanda si l-a incheiat 101 zile mai tarziu in Malta, dupa ce a vizitat 44…

- Organizatorii festivalului UNTOLD aduc in aceasta vara, intre 3 si 6 august, pe Cluj Arena, cei mai buni DJ ai lumii: Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Alesso si Salvatore Ganacci.In 2023, UNTOLD este singurul festival din Europa care are aceste nume in acelasi line up, iar cel de al optulea…

- Spectacolul de tip omagial, inspirat de manifestarile care erau organizate in toate statele comuniste din Europa de Est, este organizat pe Stadionul Liujniki, din Moscova. „Nu pot spune deocamdata daca prezența la concert este in programul președintelui, va vom anunța”, a afirmat in urma cu o saptamana…