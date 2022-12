Stiri pe aceeasi tema

- Aprinderea celor un milion de luminițe a avut loc miercuri seara in Piața Sfatului. Primele s-au aprins 200.000 de leduri din Bradul de Craciun din Piața Sfatului. Alte 800.000 au fost amplasate in centrul istoric al Brașovului, in cartierul Șchei și pe p

- La Tiraspol a fost instalat Pomul de Craciun. Inalțimea copacului artificial este de 31 de metri. Pomul de Craciun va fi inaugurat pe data de 1 decembrie si va putea fi admirat pina se vor incheia sarbatorile de iarna pe stil vechi. La Chișinau deocamdata nu a inceput instalarea Pomului de Craciun.…

- Pregatirile pentru sarbatorile de iarna sunt in toi. SC Servicii Publice SA Iasi (SPI) urmeaza sa monteze in municipiu brazi de diferite dimensiuni in centre de cartiere si locuri publice, dar si brazi mai mici pentru diferite institutii de invatamant. „Am achizitionat in total in jur de 800-900 de…

- Dorian Popa a furat startul și a impodobit deja bradul. Artistul este cunoscut pentru alegerile sale de luxoase, așa nici simbolul de Craciun nu putea sa fie altfel. Celebrul cantareț a scos sume incredibile din buzunare pentru decorațiile casei. Cel din urma și-a facut un brad Lamborghini care cu siguranța…

- Valul de scumpiri nu a evitat nici bradul sau decoratiunile de Craciun. Pretul pentru unele dintre ele a crescut chiar si cu 20% fata de anul trecut. Asa ca oamenii incearca sa gaseasca solutii alternative. Fie recicleaza si refolosesc decoratiuni din anii trecuti, fie cumpara mai putine. Iar pentru…

- A sosit bradul de Craciun in frumoasa comuna buzoiana Siriu. Astazi, vestitorul sarbatorilor de iarna, care masoara aproape douazeci de metri, a fost adus cu un camion și instalat in centrul comunei. Zilele urmatoare va fi impodobit, urmand a ramane aici pana in primele zile ale lui 2023. Anunțul privind…

- Pregatirile pentru sarbatorile de iarna sunt in toi in municipiul Suceava, unde, pe langa instalațiile ornamentale care au fost deja amplasate pe artera principala, in parcul de langa Policlinica și pe esplanada, a fost adus miercuri seara și bradul de Craciun.Pe langa montarea sa in locul ...

- Toți mai mulți șoferi inconștienți au fost descoperiți in ultima perioada pe șoselele din Romania. Unii se urca beți la volan, iar alții drogați. Joi, polițiștii din București au depistat un șofer drogat care a dat peste cap aparatul Drugtest! Dupa o scurta urmarire, șoferul naravaș a fost oprit de…