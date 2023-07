Locul de muncă, care permite concediul de un an. Care sunt condițiile In Romania, exista o categorie de salariați care beneficiaza de dreptul de a solicita concediu fara plata pentru o perioada de un an. Acest tip de concediu presupune, insa, anumite condiții și reguli, care pot varia in funcție de politica firmei și legislația in vigoare. Conform legislației din invațamantul preuniversitar din Romania, profesorii au dreptul de a beneficia, o data la fiecare zece ani, de un concediu fara plata pe durata unui an școlar. Pe parcursul acestui concediu, postul de profesor le este rezervat. Practic, aceștia pot alege sa se bucure de un an sabatic, cu acordul școlii unde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

