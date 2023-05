Locul de joacă din şantier Cand apare covorul din tartan la locurile de joaca din Craiova, aflate in plin proces de modernizare? Este intrebarea pe care si-o pun multi craioveni, cu precadere cei care au copii si freventeaza locurile de joaca din apropierea locuintei sau din parcurile orasului. Unele dintre locurile de joaca din oras sunt la acest moment intr-o stare de santier. Aceasta stare treneaza de cateva saptamani bune. Altele se gasesc in aceasta situatie chiar de cateva luni. Aici cel mai bun exemplu este locul de joaca din Parcul Tineretului. Parintilor le este destul de greu sa-i tina pe cei mici departe de echipamentele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Febra reabilitarii locurilor de joaca in Craiova continua. Schimbarea la fața a unora dintre locurile de joaca a inceput inca de anul trecut. In 2022 au fost modernizate cinci dintre aceste spatii. Locurile de joaca finalizate au fost: cel din Parcul Nicolae Romanescu, cel din Parcul Puskin, doua in…

- Doar 58% din lucrarile care trebuiau efectuate pe Centura Timișoara Sud au fost realizate pana la data rezilierii contractului cu firma italiana Tirrena Scavi. In cadrul licitației lansate de catre CNAIR prin Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, o firma și patru asocieri de firme…

- Asfaltarea ramane un vis frumos pentru craiovenii care locuiesc pe strazile Popova, Nedeia, Prutului si Miraslau din Craiova. Acestia ar fi trebuit sa circule in conditii decente, de cateva luni bune. Dar in loc sa mearga pe asfalt, circula tot prin namoale si in conditii greu de imaginat pentru viata…

- Pe masura ce produsele de inteligenta artificiala precum ChatGPT isi propun sa devina o parte a vietii noastre de zi cu zi si aflam mai multe despre cat de puternice pot fi, exista un lucru in mintea tuturor: modul in care AI ar putea afecta locurile de munca, relateaza CNBC. „O perturbare…

- Doua locuri de joaca din cartierul Craiovița Noua a fost reabilitate. Firma contractata de Primaria Craiova sa inlocuiasca echipamentele de joaca vechi și deteriorate cu altele noi și sa amenajeze noi spații de joaca a instalat noi leagane, tobogane și elemente specifice. In același timp, potrivit primarului…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat ca lucrarile de reparație pe porțiunea de pe strada 31 august 1989, intre str. Banulescu-Bodoni și str. Pușkin, acolo unde au fost descoperite doua insule cu pavaj vechi, caldaram, au fost stopate.

- Nicolae Paun (24 de ani), mijlocașul lui Sepsi, a fost extrem de fericit la flash-interviul de la finalul meciului cu FCU Craiova, 4-0. Paun a deschis balul cu un gol in minutul 7 și a fost un pion important in victoria care a dus-o pe Sepsi in play-off. Nicolae Paun: „Am jucat mai bine decat pe PlayStation”…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat marți programul primei etape a fazei play-off-ului din Superliga. Capul de afiș este derby-ul feroviarelor, CFR Cluj urmand sa primeasca vizita lui Rapid București.Cu toate ca a mai ramas de jucat restanța dintre Sepsi OSK Sfantu Gheorghe și FC U Craiova 1948,…