- O data sau de doua ori pe saptamana, oamenii din cartierul Dragoieni- Targu Jiu sunt nevoiți sa mearga intr-o comuna vecina, care se afla la 20 de kilometri distanța, pentru a face rost de apa potabila.„Sa se predea rețelele și canalizarea. Nu sunt multe. Macar atat sa se predea. Sa stam fara apa...deci...și…

- „Din cauza faptului ca sistemul de alimentare cu apa este suprasolicitat in aceasta perioada, procesul de acumulare a apei in rezervoare este afectat”, precizeaza Aquabis. Se intrerupe apa potabila peste noapte, in Satu Nou, Petriș, Orheiu Bistriței, Jelna, Buduș, Budacu de Jos. Aquabis anunța sistarea…

- Cetațenii din Targu Jiu au primit in urma cu puțin timp o alerta de vreme severa. Este anunțata o furtuna puternica, cu vant care va sufla cu peste 90 de kilometri la ora. „Avertizare meteorologica de vijelie puternica, cu rafale de peste 70 – 90 km/h, frecvente descarcari electrice. Perioada de manifestare:…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabila marti, 25 iunie, pana la ora 14.00, in localitatea Coas pentru lucrari de reparații. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp. Source

- VIDEO ȘTIREA TA: Apa murdara la robinet, pentru unii locuitori din Alba Iulia, datorita unei avarii la conducta de alimentare cu apa potabila VIDEO ȘTIREA TA: Apa murdara la robinet, pentru unii locuitori din Alba Iulia, datorita unei avarii la conducta de alimentare cu apa potabila Locuitorii din zona…

- Locuitorii din Abrud, fara apa potabila luni dupa-masa, din cauza unei avarii: Furnizarea, sistata pe doua strazi din oraș Locuitorii din Abrud, fara apa potabila luni dupa-masa, din cauza unei avarii: Furnizarea, sistata pe doua strazi din oraș Locuitorii din Abrud au ramas fara apa potabila luni dupa-masa,…

- Tarifele de apa potabila și salubrizare pentru locuitorii din Munții Apuseni ar putea fi reduse la jumatate: Proiect de lege Tarifele de apa potabila și salubrizare pentru locuitorii din Munții Apuseni ar putea fi reduse la jumatate: Proiect de lege Mai multi parlamentari PSD au depus un proiect de…