- Lumea medicala se afla in fața unui mister - o mica localitate din Lombardia, provincie greu lovita de coronavirus, nu are nici un caz de imbolnavire! Toți localnicii din Ferrera Erbognone au fost chemați sa li se faca analize de imunitate, pentru ca astfel specialiștii spera sa

- O localitate din Lombardia, zona roșie a Italiei, nu a inregistrat niciun caz de infecție cu COVID-19. Localnicii au devenit subiect de studiu, conform stiridiaspora.ro. Comuna Ferrera Erbognone, care are puțin peste 1.000 de locuitori, devine subiectul unui studiu facut de Institutului Neurologic "Mondino".…

- CARAS-SEVERIN – Iar asta este valoarea minima, fiind aplicata unei femei din statiunea de pe Valea Cernei care a pus in pericol comunitatea in care traieste, incalcand regulile autoizolarii! Directia de Sanatate Publica din Caras-Severin a comunicat ca doi pacienti se afla izolati la Unitatea de Primiri…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Nelu Tataru a declarat ca toate cele 13 persoane de la Gorj nu au coronavirus și mai sunt in lucru 19 teste. De asemenea, astazi s-a emis ordinul de carantina care specifica faptul ca toate persoanele care vin din China și Italia vor fi puse 14 zile in carantina…

- Probele trimise de Directia de Sanatate Publica Buzau la Institutul ”Matei Bals” din Bucuresti arata ca femeia izolata in centrul de carantina Arbanasi nu este infectata cu coronavirus. Buzoianca va ramane in continuare in tabara transformata in centru de izolare, pana la epuizarea celor 14 zile de…

- Alerta in Galați și Buzau, din cauza unor persoane suspecte de cornavirus. O femeie din Buzau a anunțat ca se simte rau dupa ce a venit din Italia cu un microbuz care a ajuns ulterior in Galați. Celelalte persoane aflate in autovehicul au fost duse in carantina.

- Haosul a curpins Italia. O a doua persoana testata pozitiv cu coronavirus a murit. Pana in momentul de fata au fost raportate 29 de cazuri de contaminare in Cizma, dintre care 27 in Lombardia si doua in Veneto, scrie...