- Consilierul municipal Roxana Iliescu de la Pro Romania spune ca dupa un an de școala online, in care copiii Timișoarei au fost nevoiți sa stea inchiși in case, ferindu-se de COVID-19, terenurile din curțile școlilor au lacatul pus, cand ar putea foarte bine sa fie deschise, sa redea elevilor și tinerilor…

- Consilierii PNL, PSD si Pro Romania au votat in sedinta Consiliului Local de mar'i un proiect de hotarare care are un singur obiectiv - „o vanatoare de vrajitoare impotriva primarului Timisoarei Dominic Fritz”, arata USR PLUS, intr-un comunicat de presa, potrivit news.ro. Hotararea obliga…

- Consilierii USRPLUS din Constanța au anunțat ca au depus un regulament pentru deschiderea curților școlilor: „Am depus impreuna cu colegii mei consilieri locali un regulament pentru deschiderea curților școlilor. Acesta va intra in dezbatere publica”, a scris, marți, pe Facebook, consilierul municipal…

- Dispoziție privind convocarea in sedinta ordinara a lunii iunie a Consiliului Local al Municipiului Buzau 1. Proiect de Hotarare Nr. 120 din data de 23.06.2021 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Construire si Amenajare spatii…

- In urma evenimentelor petrecute la ședința extraordinara a Consiliului Local Campina de miercuri dimineața, cand consilierii alianței de dreapta au parasit ședința, nu s-a mai intrunit cvorumul necesar și nu a putut fi votat proiectul de pe ordinea de zi (detalii AICI ), consilierii Partidului Oamenilor…

- Brian Cristian, deputat USR PLUS: Am depus un proiect de lege pentru deschiderea terenurilor de sport din curtea școlilor USR PLUS a depus un proiect de lege prin care se asigura cadrul legal pentru deschiderea portilor scolilor. Romania se situeaza intre ultimele statele membre ale UE cu privire la…

- Intr o Romanie care inregistreaza printre cele mai scazute niveluri de practicare a sportului si miscarii din statele membre UE, curtile majoritatii scolilor din tara sunt inchise cu lacatul dupa terminarea programului Consilierii locali de la USR PLUS isi propun sa schimbe acest lucru si sa faca sportul…

- ■ alesi locali au fost convocati sa voteze cumpararea unei masini electrice hibrid ■ pe ordinea de zi a intrunirii consilierilor din Tirgu Neamt de pe 11 mai sint sapte proiecte de hotarire ■ Consilierii locali ai orasului Tirgu Neamt se vor intruni marti, 11 mai, intr-o sedinta extraordinara, cu sapte…