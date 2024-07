Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 15 iulie, a avut loc o ședința tehnica a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Suceava, prezidata de catre prefectul Alexandru Moldovan, și la care au mai participat subprefecții județului Suceava, Florin Sinescu și Cristian Șologon, precum și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații…

- Avertizare COD ROȘU de CANICULA | Masuri luate in județul Alba pentru populație: Puncte medicale de prim ajutor dotate cu apa potabila care sa fie distribuita gratuit Avertizare COD ROȘU de CANICULA | Masuri luate in județul Alba pentru populație: Puncte medicale de prim ajutor dotate cu apa potabila…

- Un accident rutier soldat cu cinci morti si un ranit s-a produs, in aceasta dimineata, pe raza localitatii Cumparatura din judetul Suceava, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit acestora, doua dintre persoanele decedate erau minore. In accident au fost…

- Trupul baietelului in varsta de 10 ani, disparut joi in apele raului Siret, pe raza orasului Liteni, a fost recuperat de scafandri, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, corpul neinsufletit a fost identificat si recuperat la o…

- Situația este destul de grava. 20 de gospodarii din satul Ardan, județul Bistrița Nasaud, sunt in acest moment izolate dupa ce, in urma ploilor abundente , drumul comunal a fost afectat in doua porțiuni, fiind inundat de o viitura. ”Aproximativ 20 de gospodarii sunt izolate din punct de vedere al accesului…

- COMUNICAT DE PRESA In perioada premergatoare si pe timpul minivacantei de 1 Mai si a sarbatorilor prilejuite de Sfintele Pasti, efectivele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava sunt angrenate intr o serie de activitati menite sa asigure nivelul de protectie si siguranta…

- Saptamana aceasta, campania nationala "Detector pentru Viata", derulata de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta si sustinuta de E.ON si DELGAZ GRID a ajuns in judetul Tulcea. Potrivit ISU Delta Tulcea, salvatorii subunitatilor din Macin, Babadag, Crisan dar si ai Detasamentului de Pompieri…