Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii municipiului Soroca se plang ca in ultima vreme apa de la robinet miroase urat. Oamenii spun ca aceasta nu poate fi folosita nici macar la spalat rufele, iar de baut si de gatit mancare - nici vorba. ”La mine mai mult miroase a mucegai, uneori miroase și a dust.

- Maria Ghiorghiu, clarvazatoarea care ar fi prezis tragedia din Apuseni si incendiul de la Colectiv, a facut un anunț imbucurator an plina pandemie de coronavirus. Deși autoritațile din Romania au anunțat ca dupa Paște ne vom confrunta cu un varf al imbolnavirilor, aceasta susține ca acest lucru nu…

- Satul din Alba care s-a aflat la un pas de carantinare din cauza valului de infectari intr-o localitate cu doar 500 de oameni n-a scapat de coșmar nici la trei saptamani dupa apariția virusului in comunitate.Ciuruleasa e satul din Apuseni care, la inceputul lunii, inregistrase un record negativ: intr-o…

- Ziarul Unirea Veste buna pentru locuitorii unui oraș din Alba in aceasta perioada tulbure: Gazul in Apuseni, un pas mai aproape de realizare Veste buna pentru locuitorii unui oraș din Alba in aceasta perioada tulbure: Gazul in Apuseni, un pas mai aproape de realizare Intr-o postare pe pagina sa de facebook,…

- Aleea III Bariera Valcii si Aleea IV Poligonului din Craiova nu sunt nici primele, nici ultimele artere de circulatie din pamant ale orasului. Lipsa asfaltului este cosmarul craiovenilor care locuiesc aici. Aleea III Bariera Valcii este in acest moment cuprinsa de mocirla de la un capat la altul. Insa…

- Primarul din Timiș care iși ține averea la secret nu a fost deranjat de nimeni din Instituția Prefectului Timiș, nici la o luna dupa dezvaluirile ziarului nostru. Nici unul dintre funcționarii acestei instituții n-a catadicsit sa-l traga de maneca pe ... The post Locuitorii unei comune din Timiș habar…

- Un cutremur de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs, astazi, in Italia, cel mai afectat oras fiind Cosenza.Seismul s-a produs la ora 17:02, ora locala, si a fost localizat la doar circa patru kilometri de Cosenza, conform la Repubblica, citeaza observator.tv.

- Activitatea juristului primariei Telesti, Nicolae Bianchi, este motiv de suparare pentru mai multi locuitori, care ieri s-au prezentat la sedinta de fond funciar, care s-a lasat cu un adevarat scandal. Oamenii il acuza pe jurist ca favorizeaza divers...