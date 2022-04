Stiri pe aceeasi tema

- Pozitii abadonate ale militarilor rusi intr-o parte puternic radioactiva a zonei de excludere de langa Cernobil pot fi vazute intr-o filmare cu drona facuta publica de autoritatile ucrainene, relateaza CNN. Videoclipul, filmat de armata ucraineana și difuzat pe Telegram de Energoatom, operatorul de…

- Politistii le-au aratat reporterilor patru cadavre pe jumatate inhumate intr-o groapa sapata intr-o padure de pini din apropierea locuintei primaritei, precum si cadavrul unui barbat zacand intr-un put din gradina.Potrivit politiei, cele cinci persoane aveau mainile legate la spate.Primarita Olga Suhenko,…

- Locuitorii din regiunea rusa Belgorod au auzit marți seara explozii puternice. Potrivit primelor informații, un depozit de armament aflat la mai puțin de 20 de km de granița cu Ucraina este in flacari, transmite agenția Nexta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Locuitorii mai multor blocuri din centrul Kievului au participat cu un concert ad-hoc al soldaților din fanfara armatei care apara orașul, a notat BBC . Soldații au interpretat cateva melodii populare ucrainene, iar oamenii, care au adus cu ei steagul național, au uitat pentru cateva minute de ororile…

- Locuitorii satelor din regiunea Cernauti ii omagiaza pe militarii care si-au pierdut viata in razboiul declansat pe 24 februarie, au relatat, joi, trimisii speciali ai Agerpres. Sute de oameni, copii si adulti, stau in genunchi, pe marginea drumurilor, in timpul funeraliilor victimelor armatei ruse.…

- Cu forțele ruse la 25 de kilometri de capitala ucraineana și cu atacuri aeriene zilnice, oficialii ucraineni au transmis ca Kievul este „gata sa lupte”, potrivit The Guardian . Civilii și armata ucraineana se pregatesc de sosirea trupelor ruse și au ridicat numeroase baricade in oraș. Observatorii au…

- In lipsa forțelor de ordine, dreptatea e facuta in strada de locuitori in orașele ucrainene aflate sub asediul rușilor: jefuitorii caselor abandonate de refugiați sunt legați de stalpi, cu pantalonii in vine, și batuți cu nuiele. Fenomenul a luat amploare in ultimele zile, iar zeci de astfel de cazuri…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un nou mesaj catre populatie, ca armata rusa nu va avea liniste in Ucraina si ca soldatii care ataca tara sunt doar niste „copii confuzi care au fost folositi”, informeaza AP.