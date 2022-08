Tablete de iod au fost imparțite oamenilor de langa centrala nucleara Zaporojie in caz de scurgere de radiații, la o zi dupa ce centrala a fost deconectata temporar din cauza pagubelor despre care Ucraina spune ca au fost provocate de un foc la linia de inalta tensiune, transmite agenția de presa AP, citata de Sky […] The post Locuitorii din Zaporojie au primit tablete de iod, dupa incidentul de la centrala. Zelenski: Situatia ramane foarte riscanta si periculoasa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .