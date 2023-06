Acest fenomen meteo a fost explicat de specialiștii ANM, mai ales ca ”diavolul de praf” a aparut in Vrancea neașteptat, reușind sa sperie localnicii. Problema ar fi vremea din aceasta zona, care a adus temperaturi extreme de 32 de grade in sudul și estul Romaniei. Locuitorii din Vrancea, speriați de un fenomen meteo In rest, in nordul țarii meteorologii vorbesc despre vreme rea, ploi, grindina și vijelii. In aceste condiții apar și fenomene extreme, cum ar fi vartejul cu aspect de tornada, numit diavolul de praf. Vartejul a fost filmat in zona șantierului autostrazii A7, aproape de Petrești. Conform…