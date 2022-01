Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pavel se intoarce in curand in Republica Dominicana, pentru un nou sezon „Survivor Romania”, difuzat la Pro TV incepand cu 16 ianuarie. Prezentatorul TV abia așteapta sa inceapa aventura alaturi de Faimoși și Razboinici.Puțini știu detalii din viața personala a prezentatorului TV și asta pentru…

- Concertul de la Viena va avea public redus din cauza pandemiei, a anunțat Filarmonica din Viena. Este vorba de Concertul de Anul Nou, care are loc, prin tradiție, in ziua de 1 ianuarie a fiecarui an. Concertul se transmite in direct la foarte multe posturi de televiziune, dar foarte multa lume dorește…

- „Noi daca la Antibiotice Iași am fi facut vaccinul si l-am fi distribuit, poate am fi fost provaccinare. Eu sunt provaccinare. Cred ca poziția lui Alexandru Rafila e cea mai corecta. Referitor la certificatul verde spune . Cred ca e corect și impaca cumva ambele tabere. Daca avem zone, judete unde rata…

- Romanul a vrut sa mearga in Austria cu doi din cei 5 frați ai sai și a ajuns la punctul de frontiera Nickelsdorf pe 11 mai 2021. Dar frații nu aveau un test PCR negativ, necesar intrarii in țara, relateaza publicația BVZ .„Lucram ca paznic in Viena. Șeful meu a spus ca mai are nevoie de oameni,” a…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a efectuat o intervenție transfrontaliera terestra SMURD din Austria, orașul Viena pentru a aduce in țara noastra o femeie cetațean a Republicii Moldova, care a suferit un politraumatism in urma caderii de la inalțime de 6 metri. Pacienta, in virsta de…

- Cu o luna inainte de Craciun, Austria a intrat oficial de luni in lockdown pentru urmatoarele trei saptamani. In aceasta perioada din an capitala Viena stralucea și era plina de turiști dornici sa viziteze celebrele targuri de Craciun. Strazile sunt pustii, terasele sunt goale, iar targurile de Craciun…

- Austria a intrat luni, 22 noiembrie, in lockdown pentru trei saptamani. Masura a fost luata pentru a limita raspandirea virusului SARS-CoV-2. Strazile sunt pustii, terasele sunt goale, iar targurile de Craciun sunt inchise. Cu o luna inainte de sarbatori, orasul Viena si-a pierdut stralucirea.

- O femeie de 38 de ani din Iași a murit dupa ce i s-a facut rau intr-un magazin. Avea COVID dar se trata acasa de gripa O femeie de 38 de a murit in timp ce se afla intr-un magazin la cumparaturi, dupa ce i s-a facut brusc rau si a intrat in stop cardio-respirator. Femeia, din Iași, s-a tratat acasa…