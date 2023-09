Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Tulcea au primit, duminica seara, o alerta prin sistemul RO-Alert prin care erau avertizați de „posibilitatea caderii unor obiecte din spațiul aerian”. Autoritațile i-au indemnat pe oameni sa se adaposteasca „in beciuri sau adaposturi de protecție civila” și sa stea departe de geamuri…

- Duminica seara, 17 septembrie 2023, la ora 23:02, locuitorii din Tulcea au primit mesaje Ro-Alert din partea IGSU, care avertizeaza ca urmeaza Localnicii acuza ca nu exista o organizare, nu sunt cunoscute locurile de adapost, „nu toata lumea știe vreun beci prin preajma”Un mesaj RO-Alert marcat drept…

- Locuitorii din județul Tulcea au primit duminica seara, la ora 23.00, un mesaj RO-Alert prin care sunt avertiazați cu privire la pericolul caderii unor obiecte din spațiul aerian.„Exista posibilitatea caderii unor obiecte din spațiul aerian. Pastrați-va calmul! Adapostiți-va n beciuri sau adaposturi…

- Autoritatile au emis, miercuri dimineata, un mesaj RO-Alert pentru localitati din judetele Tulcea și Galați, anuntand ca exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Mesajul cere oamenilor sa-si pastreze calmul si sa se adaposteasa.Citește și: Rușii ataca dezlanțuit porturile de…

- Mai multe drone rusești au cazut in portul Reni, aflat la circa 20 de kilometri de Galați. Bubuiturile puternice s-au auzit in noaptea de marți spre miercuri și in mai multe zone din Galați și Tulcea, iar o parte din locuitori au primit mesaje RO Alert

- A fost emis mesaj RO-Alert pentru mai multe localitati din judetul Tulcea. Oamenii au fost anunțați ca exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Autoritatile au emis, miercuri dimineata, un mesaj RO-Alert pentru localitati din judetul Tulcea, anuntand ca exista posibilitatea caderii…

- Autoritatile au emis, miercuri dimineata, un mesaj RO-Alert pentru localitati din judetul Tulcea, anuntand ca exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Mesajul cere oamenilor sa-si pastreze calmul si sa se adaposteasa.

- Autoritatile au emis, miercuri dimineata, un mesaj RO-Alert pentru localitati din judetul Tulcea, anuntand ca exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Mesajul cere oamenilor sa-si pastreze calmul si sa se adaposteasa.ISU Tulcea a emis, miercuri dimineata, un mesaj de avertizare.…