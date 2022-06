Stiri pe aceeasi tema

- La doar o saptamana de la incheierea unei perioade de doua luni de lockdown, autoritatile din Shanghai au anuntat noi restrictii si programe de testare in masa pentru coronavirus, masurile instituite joi in districtul Mihang fiind extinse, incepand de vineri, in alte sapte

- Districtul Minhang, in care locuiesc 2,7 milioane de oameni, va fi inchis sambata pentru testarea in masa impotriva COVID, au anunțat joi autoritațile locale, citate de The Guardian . Masura vine la o saptamana de la relaxarea restricțiilor, starnind temeri ca lockdown-ul temporar va fi prelungit daca…

- Autoritatile din Beijing au anuntat duminica relaxarea mai multor restrictii anti-COVID-19, dupa o luna de temeri legate de o posibila plasare in lockdown a celor 22 de milioane de locuitori din capitala Chinei, informeaza AFP. Metropola chineza s-a confruntat la sfarsitul lunii aprilie cu o puternica…

- Milioane de oameni din Beijing au facut miercuri al doilea test COVID-19 din aceasta saptamana, in timp ce capitala chineza incearca sa impiedice ca un focar de infecție de cateva zeci de persoane sa se transforme intr-o criza precum cea pe care o traverseaza orașul Shanghai, care este blocat. Beijingul…

- Un program de testare a aproape tuturor celor 22 de milioane de locuitori, anularea ceremoniilor de nunta si a spectacolelor, inchiderea salilor de sport Capitala Chinei, Beijing, traieste marti cu teama unui regim strict de lockdown similar celui impus la Shanghai, relateaza AFP.China se confrunta…

- China ia masuri drastice pentru oprirea raspândirii pandemiei. Peste 16 milioane de oameni din Shanghai sunt de azi în lockdown si urmeaza sa fie testati în masa în urmatoarele patru zile. Locuitorii din Shanghai-ul de Vest pot parasi locuinta doar pentru testare,…

- Shanghai a lansat o blocare in doua etape a orașului. A inchis poduri și tuneluri și a restricționat traficul pe autostrada in incercarea de a limita cazurile de COVID-19 in creștere. Blocarea rapida, care a fost anunțata duminica, 27 martie, va imparți orașul in doua parți timp de noua zile pentru…

- China a raportat marți 5.280 de cazuri noi de coronavirus, mai mult decat dublu fața de numarul din ziua precedenta, din cauza variantei Omicron, care se raspandește intr-o țara ce a anunțat o strategie „zero-Covid”. In aceste condiții, autoritațile au decis ca 30 de milioane de oameni din 13 orașe…