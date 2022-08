Locuitorii din Sevastopol fug în masă, după noul atac cu dronă de la sediul Flotei ruse la Marea Neagră Locuitorii din Sevastopol parasesc in numar mare orașul, dupa ce o drona ucraineana a lovit sediul Flotei ruse din Marea Neagra aflat acolo. Pe rețelele sociale au aparut imagini in care se vad cozi kilometrice de mașini, care așteapta pe autostrada ce leaga Sevastopol de orașul Ialta, aflat la aproximativ 80 de kilometri. Volume 100% Scene similare au fost filmate și in urma cu mai bine de o saptamana, dupa atacul asupra bazei aeriene Saki din Crimeea, care a produs panica printre rezidenții și turiștii ruși. Aceștia s-au grabit sa paraseasca peninsula ucraineana anexata ilegal de Moscova in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

