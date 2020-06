Locuitorii din Scorțeni au rămas în beznă din cauza unui stâlp electric prăbușit din cauza vijeliei V. S. Precipitațiile abundente și vijelia din seara zilei de marți, 16 iunie, au provocat probleme in alimentarea cu energie electrica din comuna Scorțeni. Deși situația s-a reglementat pentru o parte a gospodariilor, ieri inca mai existau locuințe fara curent electric din cauza unui stalp prabușit ca urmare a vijeliei de marți seara. Astfel ca locuitorii din zona au ramas in bezna in noaptea de marți spre miercuri. Ieri, la pranz, echipele de intervenție de la Electrica inca lucrau pentru repunerea in funcțiune a rețelei de energie electrica. Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

