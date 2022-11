Stiri pe aceeasi tema

- Scumpirea resurselor energetice ii determina pe tot mai multi basarabeni sa treaca la incalzirea cu lemne. Padurarii fac fata cu greu numarului mare de solicitari, iar in unele zone ale Republicii Moldova stocurile de lemn s-au epuizat.

- La iarna, costurile pe care le vor suporta moldovenii, pentru a supraviețui din cauza majorarii tarifelor la gazele naturale, agent termic și electricitate, vor fi de patru ori mai mari fața de ultimii ani. Potrivit unui sondaj realizat de CBS Research, la comanda IDIS „Viitorul” arata ca, 50% din populația…

- Guvernul Romaniei a aprobat un ajutor pentru Republica Moldova constind intr-o cantitate de 130.000 de metri cubi de lemne de foc, a anunțat premierul roman Nicolae Ciuca. „Ținind cont de situația in care se gasește Republica Moldova in ceea ce privește asigurarea resurselor energetice și in deplina…

- Romania ofera Republicii Moldova lemne de foc, sub forma unui ajutor necesar in toamna anului 2022 și in iarna dintre anii 2022 și 2023. Aceasta decizie a fost anunțata de premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, 5 octombrie 2022. Romania ar urma sa livreze Republicii Moldova…

- Pentru a face fața cererii, Romsilva a anunțat ca va majora volumul de lemn pentru foc cu 500.000 de metri cubi anul acestea și cu un milion și jumatate anul viitor.Pe de alta parte, Ministerul Mediului a anunțat ca saptamana viitoare va fi adoptata Ordonanța de urgența pentru plafonarea prețului la…

- Angajații Serviciului Vamal, condus de un membru PAS, se lauda cu un succes de proporții colosale – mai multe sobe pe lemne au fost confiscat pe traseul Leușeni-Chișinau. Potrivit unui comunicat al Serviciului Vamal, vigilenții oameni „ai legii” au oprit un microbuz de model „Mercedes Sprinter” in vederea…

- Locuitorii capitalei pot beneficia de 3m/st lemn de foc, conform deciziei aprobata de CSE avand in vedere necesitatea aprovizionarii populației cu lemn de foc pentru perioada rece a anului. Primaria anunța ca a inceput eliberarea lemnului in limita stocului.

- Creșterea prețurilor la gaz ii face pe mulți romani sacaute soluții alternative pentru iarna. Unii incearca sa iși izoleze locuințele, alții pur și simplu pun bani deoparte. E de menționat in acest context ca in țara noastra, mai mult de jumatate dintre gospodarii nu sunt branșate la rețeaua de gaze…