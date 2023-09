Locuitorii din regiunea de frontieră a României cu Ucraina vor fi notificați prin mesaje RO-ALERT Romanii vor primi mesaje RO-ALERT in cazul atacurilor din zona de granița cu Ucraina, daca exista riscul sa se prabușeasca elemente ale mijloacelor de lupta utilizate in conflict, informeaza Rador. Masura este prevazuta intr-o hotarare a Consiliului Național pentru Situații de Urgența, dupa ce o drona militara a cazut in zona frontierei romanești, langa Plauru, din județul Tulcea. Potrivit hotararii adoptate, Ministerul Apararii Naționale va evalua și va stabili zonele de pe teritoriul Romaniei adiacente sectoarelor de conflict Reni și Ismail, in care se instituie masuri specifice de informare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

