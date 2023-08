Locuitorii din Ocnița și Florești vor plăti mai mult pentru apă și canalizare. ANRE a aprobat tarifele Locuitorii din raioanele Ocnița și Florești vor plati mai mult pentru serviciile de asigurare cu apa și canalizare. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat tarifele majorate pentru locuitorii din cele doua raioane. Cumulativ, locuitorii de la Ocnița vor plati peste 50 de lei pentru fiecare metru cub de apa consumat și pentru canalizare, iar cei de la Florești vor scoate din buzunare pentru cele doua servicii, puțin peste 49 de lei, transmite TV8. In prezent, locuitorii din Ocnița achita 25,38 de lei pentru un metru cub de apa consumat. Dupa ce decizia ANRE, tariful… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat astazi, 27 iulie, noile tarife reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”. Prin urmare, ANRE a stabilit urmatoarele tarife pentru locuitorii din Nisporeni: pentru consumatorii…

- Cnsumatorii casnici din Soroca și Nisporeni, vor achita mai mult pentru serviciul public de alimentare cu apa și de canalizare. Cu alte cuvinte, este vorba de un preț mai mare cu 4 lei pentru nisporeni, iar la Soroca, majorarile reprezinta un adaos de 20 de bani la tarif. Decizia a fost luata in cadrul…

- Locuitorii din raioanele Drochia, Cahul, Leova și Cantemir vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunare pentru a plati factura la serviciile de apa și canalizare. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a stabilit noile tarife pentru consumul de apa, transmite TV8. Astfel,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat proiectele de hotarare cu privire la noile tarife la energia electrica, livrata consumatorilor „Premier Energy” și FEE Nord. Proiectele respective ar urma sa fie aprobate in cadrul ședinței de astazi, scrie Deschide.md. Astfel, consumatorii…

- In R. Moldova, noile tarife reduse la energia termica au intrat in vigoare astazi, 29 iunie, dupa ce deciziile in acest sens, aprobate de Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE), au fost publicate in Monitorul Oficial. Potrivit documentului, la Chișinau, tariful pentru energia termica…

- Noile tarife micșorate la energia termica au intrat in vigoare joi, 29 iunie, dupa ce deciziile in acest sens, aprobate marți, 27 iunie, de Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE), au fost publicate in Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES . Astfel, consumatorii din Capitala vor achita…

- Incepand de joi, 8 iunie, moldovenii vor plati tarife mai mici pentru gazele naturale. Decizia Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a fost publicata in Monitorul Oficial. Noile tarife pentru gazele naturale, stabilite de miercuri de Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica…

- Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat, astazi, 7 iunie, in ședința publica, noile prețuri reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de catre S.A. „Moldovagaz”, in contextul obligației de serviciu public. Astfel, consumatorii casnici…