Zilele acestea, in comuna Moșnița Noua a avut loc o campanie umanitara pentru refugiații din Ucraina. Intreaga comunitate s-a unit pentru a veni in ajutorul victimelor invaziei militare rusești, de la voluntari la instituțiile și serviciile locale. Alimente neperisabile, apa și produse de igiena vor fi distribuite in zonele unde sunt de folos.