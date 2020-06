Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, l-a felicitat pe primarul comunei Moara, Eduard Dziminschi, pentru finalizarea investiției in extinderea rețelei de gaz metan din aceasta comuna. Premierul și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, au participat, sambata, la darea in funcțiune…

- Locuitorii comunei Razvad vor beneficia de transport in comun oferit de catre Servicii Publice Municipale Targoviște, incepand de luni,22 iunie 2020, in urma demersurilor facute de admnistrația locala de la Razvad, condusa de edilul Emanuel Spataru. Prima cursa catre Targoviște, in fiecare zi, va fi…

- Programul de extindere a retelei de gaze in comuna Ocnita, reprezinta o prioritate pe agenda de lucru a edilului Eduard Barcau. La nivelul comunei Ocnita, administratia locala condusa de edilul Eduard Barcau a intocmit un proiect ce vizeaza extindere retea de distributie gaze naturale in comuna Ocnita.…

- Autoritațile locale din comuna dambovițeana Niculești, nu au stat cu mainile in san și au continuat demersurile pentru racordarea comunei la rețeaua de gaze naturale. Edilul Dorinel Soare spune ca pentru sute de familii din comuna Niculești, racordarea la reteaua de gaze naturale devine, pe zi ce…

- Primarii din zona carantinata Suceava solicita ieșirea din izolare a localitaților pe care le conduc. Una dintre localitațile in carantina este comuna Moara, aflata in vecinatatea Sucevei. Primarul de la Moara, Eduard Dziminschi, a afirmat prin telefon la Radio Top, ca la ora actuala in comuna nu mai…

- Intr-o perioada in care materialele sanitare sunt greu de gasit, iar daca le afli, costa septuplu, locuitorii unei comune din Buzau le primesc gratuit. La Siriu, viceprimarul Dragoș Voicu a luat pe cont propriu o misiune care se anunța imposibila din start pentru locuitorii comunei: „La scurt timp dupa…

- Primarul din localitatea Banca, județul Vaslui, a cumparat pentru intreaga populatie a localitatii masti si manusi de protecție, dar și alimente care vor fi distribuite localnicilor in cazuri extreme. Vasile Vinatoru, primarul comunei Banca, a anuntat ca a achiziționat 5000 de maști medicale, 5000 de…

- 17 cetateni din comuna Moara au fost testati pozitiv cu COVID 19. Intr-o interventie telefonica la Radio Top, primarul Eduard Dziminschi a spus ca multi locuitori lucreaza la Spitalul Judetean Suceava, iar unii dintre ei asteapta rezultatele testelor. In comuna sint 108 persoane aflate in izolare. Primarul…