Locuitorii din Mariupol, căzut sub ocupația soldaților ruși, se confruntă cu o criză a apei Distrugerile provocate in Mariupolului in timpul a mai mult de doua luni de bombardament sunt atat de grave incat majoritatea serviciilor de baza, cum ar fi electricitatea, gazul și apa curenta, nu au fost inca restabilite de autoritațile locale instalate de forțele ocupate ruse, afirma Petro Andrushenko, consilier al primarului ucrainean al orașului, citat de CNN. Lipsa de apa potabila in Mariupol este acum la un nivel critic, afirma oficialul ucrainean care a aratat ca oamenii trebuie sa se inregistreze pentru a primi apa potabila și o pot primi doar o data la doua zile.„Cantitatea de apa era… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

