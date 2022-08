Locuitorii din I.C. Brătianu, chemați la referendum pentru demiterea primarului Referendumul a inceput duminica dimineața, iar cei 900 de cetațeni cu drept de vot au fost chemați pentru a spune daca il mai vor primar pe liberalul Alexe Iordan, aflat la al doilea mandat, scrie News.ro . Pentru referendum a fost organizata o singura sectie de votare, care s-a deschis la ora 7:00. Procesul de votare se incheie la ora 23:00. Initiativa a apartinut unui grup de locuitori cu drept de vot din localitatea I.C. Bratianu, dar si unor consilieri locali, printre care si fostul primar de Viorel Chirita. „Ce sa va zic, noi in acte am trecut 28 de probleme principale, dar ele sunt peste… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

