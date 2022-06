Tamila Tacheva, reprezentant permanent al președinției ucrainene in Crimeea, face acuzații grave la adresa rușilor. Oficialul afirma ca aceștia tortureaza cetațenii ucraineni. Cel puțin 600 de persoane ar fi inchise, in opinia sa, in subsoluri din orașul Herson și din imprejurimi și supuse torturii și abuzurilor. „Sunt reținuți in condiții inumane și sunt victime ale torturii”, a adaugat Tacheva, explicand, totodata, ca este vorba, mai ales, despre jurnaliști și activiști, care au organizat „demonstrații pro-ucrainene in Herson și in regiune” dupa ce trupele ruse au ocupat zona. Cum aproape toata…