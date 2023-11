Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in sanul familiei ACSO Filiasi. Astazi, in timpul antrenamentului sustinut pe stadionul „Aripile“ din Craiova, presedintele sectiei de fotbal, Florin Spinu, a primit convocarea portarului Yanis Gageatu la nationala U18 a Romaniei, condusa de Ion Marin. Este o premiera pentru gruparea doljeana!…

- ”ECITIM, start-up romanesc in domeniul energiei, a finalizat 13 parcuri fotovoltaice in decursul ultimului an. Acestea sunt complet functionale si conectate la reteaua nationala de electricitate. Puterea instalata combinata a parcurilor fotovoltaice depaseste 6 MW si plaseaza proiectul ECITIM in topul…

- Liderul Ligii 3 – seria 7, ACSO Filiasi , o va intalni sambata, de la ora 15.00, pe stadionul „Orasenesc“, pe nou promovata FCU II Craiova. Partida conteaza pentru etapa a 9-a si se anunta extrem de disputata. Cele doua formatii s-au mai intalnit pana acum intr-un joc amical, consumat in vara, la Filiasi,…

- In weekend s-au disputat partidele din etapa a 6-a a Ligii a III-a de fotbal. Din cele 5 echipe din Timis, trei au obtinut victorii si doua au pierdut. In Seria 7, singura reprezentanta a judetului, CSC Ghiroda si Giarmata Vii a pierdut oarecum surprinzator, primul meci din actualul campionat in fata…

- Parerea liceenilor este importanta pentru One World Romania, care a inclus un premiu acordat de adolescenți in cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului, ce se desfașoara anul acesta pentru prima data in afara Bucureștiului. Festivalul va avea loc la Timișoara intre 2…