Locuitorii din zonele costiere ale statului insular Fiji, situat in Oceanul Pacific, au fost indemnati joi sa se refugieze in regiuni mai inalte din cauza apropierii ciclonului tropical Yasa, care ar putea sa produca valuri cu inaltimi de pana la 16 metri, informeaza AFP. Acest ciclon de categorie 5 - cea mai inalta treapta pe scara Saffir-Simpson - continua sa creasca in intensitate in timp ce se indreapta spre arhipelagul Fiji, insotit de rafale ce ating viteze de pana la 325 de kilometri pe ora. Ciclonul Yasa urmeaza sa atinga uscatul joi dupa-amiaza, insa numeroase regiuni din aceste insule…