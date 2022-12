Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa pregateste o operatiune de ''evacuare'' fortata si ''urgenta'' in Enerhodar, localitatea in care se gaseste centrala nucleara ucraineana Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflata in prezent sub controlul Rusiei.

- Centrala nucleara Zaporojie (sudul Ucrainei) ramane sub controlul Rusiei, a declarat luni administratia instalata de Moscova in orasul ocupat Enerhodar unde se afla uzina, dupa ce un inalt oficial ucrainean sugerase in urma cu o zi ca ar exista semne ca fortele ruse s-ar pregati sa plece de aici, potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a anuntat miercuri ca centrala nucleara Zaporojie din Ucraina va functiona sub supravegherea agentiilor ruse de profil, dupa ce Vladimir Putin a anexat oficial regiunea Zaporojie la sfarsitul saptamanii trecute, informeaza Reuters. Agenția de presa rusa TASS,…