- Un șofer a ramas fara oglinda de la mașina, dupa ce aceasta ia fost rupta de un BMW care se deplasa in viteza și a atins mașina parcata. Pentru a identifica faptașul, pagubitul cere ajutor pe Facebook. „Azi, in jurul orei 11.30, un BMW negru, care se deplasa cu viteza mare, mi-a rupt oglinda de […]

- Un copil de aproximativ un an și jumatate a fost plimbat prin Cluj cu mașina lipit de luneta. Imaginea a fost surprinsa de un alt șofer, care circula in spate. „Am fost in spatele mașinii de la semaforul dinaintea podului de pe Traian, loc in care copilul s-a urcat acolo, pana la intersecția dintre…

- Localnicii din comuna Rebra au fost așteptați azi la urne, pentru a-și alege viitorul primar. La ora inchiderii urnei, peste 50 la suta din cei cu drept de vot și-au exercitat acest drept. Astazi a avut loc inca un tur de scrutin, pentru alegerea primarului, la Rebra. Asta dupa ce in 27 septembrie,…

- Un satmarean cauta persoana care i-a lovit mașina pe strada Dinu Lipatti din Satu Mare. Fotografia pe care se vede clar paguba provocata a fost postata pe pagina de socializare. Dupa ce a lovit mașina parcata, șoferul (sau soferita) au plecat ca și nu s-ar fi intamplat nimic, cu toate ca stricaciunea…

- Un eveniment rutier cu o desfașurare mai puțin obișnuita a avut loc in cursul serii de vineri la Stroiești, unde un șofer și-a abandonat mașina dupa ce intrase in coliziune cu o alta și s-a dus liniștit spre casa. A fost depistat ceva mai tarziu de polițiști la domiciliul acestuia, testarile ...

- La data de 24 septembrie 2020, in jurul orei 09.00, polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov au oprit in trafic, pentru control, pe strada Calea Fagarașului din municipiul Brașov un tanar, in varsta de 26 ani, care conducea un autoturism, ce avea montate placuțe cu numar de inmatriculare emise de…

- "Buna ziua! Sunt C-tin D. de la Brigada Autostrazi...va rog sa imi prezentați actele dumneavoastra, ale autoturismului și polița de asigurare. Buna ziua! Polița de asigurare nu o am, dar v-o prezint online. Greșit! Conform legii sunteți obligat sa aveți asupra dumneavoastra…

- Un barbat de 66 de ani a ajuns cu autoturismul in usa de urgenta a unui magazin din Galati, fiind sanctionat de politisti pentru neasigurarea la schimbarea directiei de mers. Gestul sau imprudent a fost ironizat de zeci de persoane pe o retea de socializare.