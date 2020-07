Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile comunei Gornet din Prahova, carantinata de autoritati, au decis sa atace in instanta ordinul de carantinare al localitatii Gornet, emis de Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) si semnat de Raed Arafat, in calitate de sef al DSU. Concret, autoritatile au introdus in instanta, prin…

- Autoritatile din comuna Gornet, din Prahova au atacat in instanta decizia Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) de a introduce in carantina satul Gornet din aceasta comuna si cer despagubiri in cuantum de 500.000 de euro care ar urma sa fie impartiti celor care au fost „prejudiciati” din…

- Avocatul Bogdan Dumitru, care reprezinta Primaria Gornet, ii solicita sefului DSU sa declanseze in regim de urgenta evaluarea cazurilor de COVID-19 din comuna pentru a se stabili cu exactitate daca la momentul emiterii ordinului de carantinare exista procentul persoanelor infectate peste pragul stabilit…

- Autoritatile comunei Gornet au atacat in instanta ordinul de carantinare a unui sat al comunei si ii cer sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, o analiza urgenta a cazurilor din zona respectiva, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat emis, sambata, de avocatul…

- La doua zile de la intrarea in vigoare a noii legi, doua sate, unul din Giurgiu, altul din Prahova, au fost deja inchise, au intrat in carantina. Parte dintre localnicii din Gornet, Prahova, care sunt in carantina de aseara, sunt, insa, nemulțumiți de masura și intenționeaza sa o atace in justiție. …

- Oamenii din comuna prahoveana Gornet au atacat in instanta ordinul prin care in localitatea lor s-a impus carantina pentru o perioada de doua saptamani. Acestia cer daune de jumatate de milion de euro de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta si vor ca ordinul semnat de Raed Arafat sa fie anulat.

- In urma analizei de risc, astazi, 22 iulie 2020 a fost derulata procedura legala de carantinare zonala pentru a doua localitate, respectiv, localitatea Gornet, comuna Gornet, Județul Prahova.DOCUMENTUL de carantinare emis de DSU poate fi consultat AICI Carantina zonala se instituie…

- Noaptea mintii in birourile Guvernului, in care se discuta despre ce localitati si judete ar trebui carantinate. Setea cu care autoritatile de la centru iau masuri restrictive se rasfrange, astazi, asupra locuitorilor comunei Gornet. Comuna va fi carantinata din cauza ca 7 persoane au fost…