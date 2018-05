Locuitorii din Buşteni se plâng că sunt terorizaţi de urşi. Animalele se plimbă nestingherite pe străzile oraşului Oamenii spun ca de doua saptamani sunt teorizati de ursi, care au devenit o prezenta constanta pe mai multe strazi din Busteni. Animalale vin si ziua dupa hrana, iar tomberoanele de langa blocuri au devenit tinta lor. "Nu au treaba, vin prin tot cartierul. Se plimba si ziua si noaptea, nu au niciun stres. (...) E rau ca sunt multi copii aici. Mai ales acum, se sperie si copilasii, se sperie si animalele. Am facut sesizari mereu la Primarie, dar nu au reusit sa ia masuri", a declarat un localnic, potrivit Mediafax. O alta localnica a declarat ca in zona in care sta vine des o ursoiaca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii din Busteni se tem sa-si mai lase copiii afara la joaca, din cauza ursilor care au ajuns sa coboare si ziua din padure, dupa hrana. Animalele vin la tomberoane si se plimba nestingherite pe strazi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Urșii continua spectacolele nocturne la Bușteni in Prahova, iar la Sinaia, mistreții și-au facut apariția in centrul stațiunii. Strazile din cartierul Cezar Petrescu din Bușteni au fost pline aseara cu ursi infometati, care au scotocit prin tomberoanele de langa blocuri.

- Momente dificile pentru Carmen Negoița. Aceasta a marturisit ca a trecut prin clipe grele, insa a invațat sa fie puternica și sa nu se lase doborata. Chiar daca este mereu cu zambetul pe buze, Carmen Negoița nu a fost scutita de probleme și vorbește pentru prima oara despre asta, la “Star Matinal”.…

- Oamenii considera ca activitatea balastierelor din localitatea Romanești le pune in pericol sanatatea și siguranța. Locuitorii din satul Romanești, județul Post-ul Nou protest la Potlogi! Oamenii au plecat in mars catre primarie pentru a cere inchiderea balastierelor apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Aproape 500 de polițiști și jandarmi constanțeni au intrat in dispozitiv in Saptamana Patimilor, acțiunile lor de supraveghe, control și asigurarea a ordinii publice culminand, in tot județul, in noaptea de Inviere.

- Un urs a patruns, in noaptea de luni spre marti, intr-o gospodarie din localitatea Colti, judetul Buzau, de unde a luat un porc de 150 de kilograme. Autoritatile locale au mers pe teren pentru stabilitarea pagubelor. Viceprimarul localitatii Colti, Octavian Stanciu, a declarat, ca un urs a atacat, in…

- Alerta intr-un mall din Constanța, duminica seara. Oamenii, care iși faceau cumparaturile in centrul comercial, au fost evacuați, dupa ce au auzit in difuzoare mesajul care-i avertiza sa iasa din cladire imediat. Momentan, nu se stie daca alarma s-a declasat accidental ori chiar este un incendiu, scrie…

- Ionel Parvan: “Eu cred ca s-a creat, deja, o simbioza intre primarie si locuitorii comunei” in Politic / – Domnule primar, ati castigat alegerile la primul dumneavoastra mandat contra unui primar in functie de la PNL. Cum ati reusit, cum ati convins electoratul sa va voteze? –…