- Spania rentroduce carantina și cere locuitorilor din Barcelona sa ramana in case și sa iasa doar pentru treburi urgente. Autoritațile fac eforturi disperate pentru a stopa raspandirea coronavirusului, dupa ce a explodat din nou numarul de cazuri.

- Din totalul datoriei externe, datoria publica are valoarea de 43,9 mld. euro, in crestere cu 4,5 mld. euro fata de nivelul inregistrat la finalul anului 2019, din care datoria publica directa este de 43,6 mld. euro, in crestere cu 4,49 mld. euro, in timp ce datoria negarantata public, detinuta practic…

- Melbourne, al doilea cel mai mare oras din Australia, se inchide total pentru o perioada de sase saptamani, intrucat numarul de cazuri in crestere ar putea declansa valul doi al pandemiei, potrivit Bloomberg. Daniel Andrews, premierul statului Victoria, a anuntat ca izolarea incepe de miercuri, ceea…

- Inca o regiune din Spania intra in carantina, din cauza creșterii numarului de noi cazuri de coronavirus, la doar o zi dupa ce un intreg oraș intra sub incidența acestei masuri. Țara se pregatește pentru un posibil al doilea val al pandemiei, spun autoritațile spaniole. In tot acest timp, in Romania,…

- Economia Romaniei nu isi va mai permite noi masuri de carantina totala in cazul in care se va inregistra un al doilea val de cazuri pozitive cu coronavirus, a declarat, joi, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK), Dragos Anastasiu. "Toata lumea a inteles ca un…

- CHIȘINAU, 10 mai - Sputnik. Satele Etulia si Cismichioi din raionul Vulcanesti au iesit astazi din carantina. Oamenii din aceste localitați nu au ieșit din gospodarii timp de doua saptamani. Decizia a fost luata de catre Comisia pentru Situatii Exceptionale in data de 8 mai. © Photo : Miroslav…

- Organele de cercetare penala au luat in vizor trei targovisteni dupa ce acestia au mintit la intrarea in tara, spunand ca vin din Luxemburg, pentru a evita carantina, informeaza, joi, Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste.

- Cartierul Bendea din orașul Babadag a fost introdus in carantina totala. Decizia a fost luata de Departamentul pentru Situații de Urgența, condus de Raed Arafat, dupa ce, din 49 de teste efectuate in acest cartier, 12 au fost pozitive. Prefectura a precizat ca in cartierul Bendea locuiesc aproximativ…