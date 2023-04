Locuitorii din Alaska au observat pe cer o lumină neobișnuită Populația statului nordic Alaska a observat pe cer lumini neobișnuite de culoare albastra și verde. Ei au crezut ca este o aurora boreala, dar motivul s-a dovedit a fi mult mai banal. S-a dovedit ca luminile pe cer au aparut din cauza unei lansari spațiale recente. Racheta companiei SpaceX, care a fost lansata de pe un aerodrom din California și trebuia sa transporte pe orbita 25 de sateliți Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a primit autorizatia mult asteptata din partea autoritatilor aeriene americane, compania SpaceX a anuntat ca vizeaza lansarea luni a vehiculului spatial Starship intr-un prim zbor de incercare, in configuratia sa completa, transmite AFP, conform Agerpres.Starship este un vehicul spatial super-greu,…

- Primul satelit operational kenyan a fost plasat sambata pe orbita de o racheta a companiei SpaceX care a decolat din California (SUA) dupa aproape o saptamana de amanari, informeaza Agerpres.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) va aproba marți, 28 februarie, noul tarif la energia electrica, dar și cea termica, produsa de compania Termoelectrica. Astfel, prețul la caldura in Chișinaua crește cu 723 de lei, de la 2854 lei/Gcal, cat este in prezent, pana la 3 577 lei/Gcal,…

- O patrula a Poliției de Frontiera a descoperit, in zona sectorului Poliției de Frontiera Larga, raionul Briceni, resturile unei rachete, provenite din atacurile aeriene ale Rusiei impotriva Ucrainei. Este deja al patrulea caz inregistrat in țara noastra.

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat sambata ca un „obiect neidentificat” a fost doborat de un avion de lupta american deasupra spatiului aerian canadian, la ordinul sau, transmite CNN, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Impozantul propulsor Super Heavy al SpaceX a inceput sa bubuie pentru prima data joi, intr-un test de lansare care apropie mastodontul vehiculului lunar și marțian de primul sau zbor orbital in urmatoarele luni, dupa cum a aratat o transmisiune in direct a companiei, potrivit Reuters.

- Ma voi desface in sapte, dar voi face tot posibilul ca locuitorii sa nu ramana fara apa. Cu acest mesaj a incheiat primarul Ion Ceban ziua, dupa ce blocul administrativ "Apa Canal Chisinau" a fost reconectat la energie electrica.

- La un proces care are loc la tribunalul federal din San Francisco, Musk i-a spus avocatului investitorilor, Nicholas Porritt, ca s-a intalnit la 31 iulie 2018 cu reprezentanti ai fondului suveran al Arabiei Saudite, Fondul de investitii publice, la fabrica Tesla din Fremont, California. Musk a spus…