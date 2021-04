Stiri pe aceeasi tema

- Compania Delgaz Grid a finalizat o lucrare importanta de investitii in zona Bogdaneștilor-Grigore Alexandrescu din municipiul Timișoara, care va imbunatati siguranta si calitatea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru clientii din zona respectiva. Pentru finalizarea lucrarii, pentru cuplarea…

- Maine si poimaine, adica in 31 martie si 1 aprilie, locuitorii din Liebling nu vor avea apa la robinete. Aquatim anunta ca se va intrerupe furnizarea apei in localitate pentru lucrari de spalare a rețelei de distribuție. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga…

- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica in data de 16 martie 2021, pe mai multe strazi din municipiul Turda! Localitatea: TURDA, Strada: LIBERTATII, MESTEACANULUI, NICOLAE

- Compania Delgaz Grid a finalizat o lucrare importanta de investitii in zona Mehala din municipiul Timișoara, care a constat in inlocuirea conductelor si bransamentelor pe o lungime de peste 3,6 kilometri. Investitia, in valoare de peste 1,25 milioane de lei, va imbunatati siguranta si calitatea serviciului…

- Locuitorii de pe str. Victoriei, nr. 132 din Baia Mare raman fara apa miercuri, 17 februarie, in intervalul orar 10.00 – 14.00 din cauza unor lucrari de inlocuire branșament. Nu vor avea apa in același interval orar nici localnicii din Catalina, Coltau, Sacalașeni din cauza unor lucrari de reparații.…

- Angajații primariei au gasit gropi, fisuri, tasari, borduri degradate pe toate cele peste 1.300 de strazi din Timișoara. Primarul Dominic Fritz spune ca s-a facut o prioritizare și ca SDM va lucra pana in luna aprilie la plombari.

- APA CTTA SA anunța ca marți, 26 ianuarie 2021, va intrerupe furnizarea apei potabile, timp de 5 ore, in municipiul Aiud. Potrivit reprezentanților primariei, se vor efectua lucrari la conducta noua de distribuție de pe strada Unirii. In vederea efectuarii lucrarilor la conducta noua de distribuție de…

- Furnizarea apei potabile este intrerupta pe strada Unirii din Aiud, marți dimineața, din cauza unor lucrari la conducta de distribuție. Situația a fost anunțata de Primaria Municipiului Aiud, pe pagina de Facebook: ”In aceasta dimineața, SC Apa CTTA ne-a comunicat faptul ca, in vederea efectuarii lucrarilor…